O corpo de um homem, identificado como Aquiles José Marques da Costa, de 50 anos, foi encontrado no início da manhã deste sábado (05), boiando nas águas do Rio Poti, nas proximidades do povoado São Domingos, na zona Rural de Teresina. Segundo informações do comandante do Socorro do Corpo de Bombeiros, tenente Edson, o corpo não apresentava marcas de violência.



O comandante do Socorro informou ao O DIA que a guarnição de salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 9h da manhã de hoje. De acordo com o tenente Edson, o corpo foi encontrado por um pescador boiando nas águas do Rio Poti e, após ser retirado das águas, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Local (IML).

A Perícia Criminal esteve no local colhendo informações que poderão levar a possível elucidação do caso. Ainda não há informações sobre as causas da morte.

Corpo de homem é encontrado boiando por pescador no Rio Poti. (Foto: Arquivo O Dia)



Nathalia Amaral