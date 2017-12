Corpo de adolescente é encontrado carbonizado dentro de matagal em Timon

O corpo de um adolescente, ainda não identificado pela Polícia, foi encontrado carbonizado e estado de decomposição dentro de um matagal no povoado Onça, na cidade de Timon, região metropolitana de Teresina, na manhã desta quarta-feira (20). Segundo informações da Polícia Militar, a suspeita é de que o menor de idade tenha sido assassinado a facadas e o autor do crime tenha tentado esquartejar a vítima, antes de ocultar o corpo dentro do mato.



O corpo da vítima foi encontrado após diligências sobre o roubo de uma motocicleta de modelo biz, de placa ODU-1608. Após receberem a denúncia sobre o roubo, uma equipe do 11º Batalhão da Polícia Militar, comandada pelo Coronel Zózimo, realizaram diligências na região para tentar encontrar o autor do crime. No povoado Onça, os policiais militares abordaram um homem em atitude suspeita, saindo de dentro um matagal.

Corpo é encontrado carbonizado dentro de matagal na cidade de Timon. (Foto: Divulgação/PM)



“Quando os policiais foram fazer a abordagem, encontraram duas motocicletas dentro do mato, uma havia sido a moto roubada e a outra o suspeito informou que havia comprado de um popular”, relata a relações públicas da PM, a capitã Ibiapina. Ao realizarem buscas pelo local onde as motocicletas foram encontradas, a PM encontrou ainda o corpo do adolescente carbonizado, ocultado embaixo de pedaços de madeira.

Questionado pela PM, o suspeito, identificado como Cláudio de Andrade Silva, negou ser o autor do homicídio. No entanto, populares informaram para a Polícia, que a vítima e o acusado eram conhecidos na região por realizarem assaltos a motocicletas. “Ele nega ser o autor do crime, mas devido às circunstâncias, foi conduzido para a Delegacia pelo roubo”, afirma a capitã.

Cláudio de Andrade Silva foi apontado por populares como o autor do crime. (Foto: Divulgação/PM)



No local do crime, a PM encontrou uma arma de fogo calibre 38 de fabricação caseira e duas motocicletas Honda, além de dois capacetes. O suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais cabíveis. A investigação sobre o homicídio está sendo realizada pela Delegacia de Homicídios de Timon.

Nathalia Amaral