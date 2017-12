Corpo de adolescente de 13 anos é encontrado com disparo na cabeça

O corpo de um adolescente, identificado como Michael da Silva Barros, de apenas 13 anos de idade, foi encontrado com perfurações de bala na região da cabeça, na manhã desta quarta-feira (13), em um campo de futebol no bairro Morada Nova, em Picos, município localizado a cerca de 310 km de Teresina.



Segundo o comandante da Polícia Militar de Picos, o coronel Edwaldo Viana, o corpo foi encontrado por populares por volta das 8h40 de hoje. Ao chegar ao local, os policiais militares constataram que a vítima possuía um ferimento possivelmente ocasionado por disparo de arma de fogo, na região da cabeça, além de outros sinais de agressão física.

De acordo com a Polícia Militar, representantes do Conselho Tutelar do município estiveram no local do crime para prestar assistência à família.

A suspeita é de que o adolescente tenha sido vítima de homicídio. Contudo, as circunstâncias da morte do adolescente ainda não estão claras. A Polícia Militar está em diligências pela região em busca dos suspeitos de terem cometido o crime. A investigação sobre o caso está sendo conduzida pelo delegado da Polícia Civil, Agenor Ferreira.

Nathalia Amaral