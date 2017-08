Corpo com várias perfurações é achado às margens da Lagoa do Mocambinho

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (26), na Vila Mocambinho 2, zona norte de Teresina. Segundo a Polícia Militar, trata-se de César Santos Vasconcelos, de 32 anos, que foi morto com várias perfurações de arma branca.

O corpo foi achado por populares às margens da Lagoa do Mocambinho. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

César Santos era eletricista e morava na Rua 2 da Vila Mocambinho. Segundo a coronel Elza, preliminarmente os policiais que estiveram no local identificaram mais de dez perfurações nas costas, no peito, nos braços e no pescoço da vítima. Mas apenas o exame cadavérico poderá determinar com precisão o número de lesões, a causa da morte e o horário aproximado em que o homicídio ocorreu.

Policiais do 9º Batalhão da PM-PI estiveram no local da ocorrência dando suporte ao trabalho do IML e da perícia criminal da Polícia Civil. De acordo com o cabo Arnaldo, populares disseram que o eletricista era usuário de drogas.

Vários curiosos foram até a lagoa para acompanhar a remoção do corpo de César Santos, trabalho que só foi concluído no início da tarde.

Como a autoria do crime é desconhecida, o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.

Cícero Portela