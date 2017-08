Uma confusão entre um motorista e um agente de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) terminou com o motorista registrando um boletim de ocorrência no 1º Distrito Policial, denunciando a abordagem supostamente truculenta do agente de trânsito. Segundo o motorista do veículo, o autônomo Paulo César, a confusão começou durante uma fiscalização na tarde de ontem (09), na rua Rui Barbosa, Centro de Teresina.



Em seu relato, o motorista conta que o agente, identificado apenas como Gilberto, se aproximou do veículo e pediu a documentação, em seguida, acusou o motorista de ser vinculado à plataforma Uber e solicitou que ele se retirasse do veículo, pois o mesmo seria recolhido por transporte ilegal de passageiros. “Ele agiu de forma totalmente truculenta, chegou batendo no vidro do carro e mandando todo mundo descer que o carro seria apreendido”, conta.

Confusão entre motorista e agente da Strans acaba na Delegacia. (Foto: Reprodução)



Para Paulo César, o agente teria confundido o motorista ao constatar que no banco de trás haviam três pessoas e o banco do passageiro na frente estaria desocupado. Ele conta que retornava da Associação de Amigos dos Autistas do Piauí (AMA/PI), local onde a sua filha recebe tratamento. No banco de trás estariam as duas filhas - uma é autista e a outra é portadora de uma síndrome rara - e a esposa do motorista.

“Eu não tenho obrigação de levar ninguém no banco da frente do meu carro. No banco de trás estavam as minhas duas filhas e a minha mulher”, considera o autônomo. Segundo ele, após a confusão, transeuntes e comerciantes da região intervieram em sua defesa e policiais militares que estariam dando suporte para o agente da Strans liberaram o veículo.

Segundo caso

Esse é o segundo caso que se tem notícias em menos de três meses. Em junho deste ano, uma enfermeira relatou através das redes sociais também ter sido confundida com uma motorista da plataforma Uber, ao ser abordada de forma truculenta por um agente da Strans, em um shopping da capital. Na ocasião, a motorista relatou que também registrou um boletim de ocorrência reclamando da abordagem do agente, que não quis checar os seus documentos.

Contraponto

Segundo o diretor de fiscalização da Strans, o coronel Jaime Oliveira, o órgão irá apurar as denúncias após serem formalizadas. Ele explica que a abordagem ao motorista aconteceu por suspeita de que o mesmo seria integrante de um grupo conhecido como “ligeirinho”, responsáveis por realizar transporte clandestino de passageiros entre o Centro e a zona Norte de Teresina.

Ele conta que ao todo doze pessoas participam do esquema, e o veículo abordado também é suspeito de realizar esse transporte ilegal. “Nós chegamos até ele através de denúncias de que aquele veículo estaria fazendo esse tipo de transporte, e, inclusive, essas três mulheres teriam sido pegas nas proximidades de onde o carro foi abordado”, afirma o diretor.

O diretor explica ainda que o agente de trânsito não poderia ter solicitado a documentação das passageiras para verificar o parentesco, pois a conduta poderia ser considerada como ilegal. “Nós não temos o direito de solicitar o documento de ninguém nessas fiscalizações, a não ser que seja através de um trabalho investigativo. Os únicos documentos solicitados são a CNH do condutor e o documento do veículo”, finaliza.

Manifestação

Na manhã de hoje (10), mototaxistas e taxistas realizaram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa. O ato reuniu mais de cem motocicletas e cerca de 50 carros. Na ocasião, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Ricardo Costa, afirmou que as duas categorias vem sendo prejudicadas pela falta de fiscalização. “O aplicativo Uber está tirando corridas das duas categorias, tanto táxi quanto mototaxistas. E a pirataria continua. Apesar de grande luta nossa, a fiscalização é quase inexistente”, argumentou.

Ao final da manhã, taxistas e mototaxistas saíram em passeata pelo centro de Teresina, passando pela Igreja São Benedito com destino à sede da Strans, na rua Pedro Freitas, na Vermelha.



Nathalia Amaral