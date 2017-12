Comércio no centro funciona em horário diferenciado este mês

Com a proximidade das festas de fim de ano, as lojas do centro de Teresina funcionarão de forma diferenciada para melhor atender aos consumidores. De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindlojas), as lojas vão abrir 1h a mais durante a semana, funcionando até as 19h, e de 8h às 18h aos sábados e domingos. Os shoppings funcionarão em horário normal.

Tertulino Passos, presidente do Sindlojas, conta que este ano especificamente o comércio local estará fechado dia 31 de dezembro. “Anteriormente, funcionava até as 18h nesse dia, mas esse ano foi decidido que as lojas estarão fechadas, inclusive as dos shoppings”, afirmou. As lojas estarão fechadas também nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Segundo ele, o movimento no comércio local está melhor que no ano passado, embora ainda não tenha atingido a expectativa.

Horários

Lojas do centro: segunda a sexta, de 8h às 19h

Sábado e Domingo, de 8h às 18h

Lojas do Shopping: segunda a sexta, de 10h às 22h

Sábado e Domingo, 14h às 20h – Riverside e Teresina Shopping / 15h às 21h – Shopping Rio Poty





Nayara FelizardoGeici Mello