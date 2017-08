Com liberação de R$ 30 milhões, PRF retoma rondas em BRs do Piauí

A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal informou nesta quinta-feira (17) que foram descontingenciados R$ 30 milhões do orçamento de 2017 consignado à instituição.

Com isso, a PRF anunciou que vai retomar ainda nesta quinta uma série de atividades que estavam suspensas desde o início do mês de julho, por conta do arrocho orçamentário imposto pelo Governo Temer.

Inspetor explica que corte de recursos pelo Governo Federal obrigou a PRF a reduzir rondas nas rodovias, inclusive nos trechos onde há maior incidência de acidentes e de crimes (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Com o descontingenciamento, o limite orçamentário passou de R$ 257 milhões para R$ 287 milhões, permanecendo ainda bloqueado o montante de R$ 133 milhões.

A PRF afirma que, com esses R$ 30 milhões liberados pelo Governo Federal, será possível retomar as rondas policiais, as escoltas e outras ações que estavam totalmente ou parcialmente suspensas.

É importante ressaltar que tais recursos referem-se ao orçamento da PRF em todo o país - não apenas no Piauí.

O inspetor Jonas Mata afirmou à reportagem do portal O DIA que a consequência mais grave do corte de recursos foi o fato de diversos trechos de rodovias federais ficarem desassistidos - inclusive aqueles onde há uma maior incidência de acidentes, de roubos de veículos e de outras ocorrências criminais.

No último mês, a PRF também reduziu o horário de atendimento ao público, que passou a ser das 7 às 13 horas. A medida teve o intuito de conseguir uma economia em despesas como a conta de energia elétrica e a aquisição de materiais de expediente.

Agora, com a liberação de parte dos recursos contingenciados, o antigo horário de atendimento volta a vigorar. "Será imediatamente restabelecida a normalidade do atendimento ao público na superintendência, situada na Avenida João XXIII, n°1516, bem como nas delegacias e postos da PRF na capital e no interior do Piauí, que funcionarão, a partir desta quinta-feira (17), das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas", informou a PRF por meio de nota.

Mesmo com descontingenciamento de R$ 30 milhões, PRF ressalta que R$ 133 milhões seguem bloqueados pelo Governo Temer (Foto: Arquivo O DIA)

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal continua com as tratativas para o descontingenciamento dos R$ 133 milhões restantes junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Segundo o inspetor Jonas Mata, todos os policiais rodoviários federais que atuam no Piauí continuaram trabalhando normalmente após o anúncio do Governo de que faria um contingenciamento de recursos. "Todos os policiais estavam atuando normalmente, diga-se de passagem, mas para conseguir economizar com energia, gasolina, manutenção de viaturas, dentre outros itens, nós tivemos que reduzir as rondas nas BRs, bem como outros serviços", detalha Jonas Mata.

Atualmente, 349 policiais rodoviários estão lotados na Superintendência da PRF no estado, distribuído. Em todo o país são cerca de 10 mil policiais. Levantamentos feitos nacionalmente apontam que o ideal seria que houvessem 30 mil policiais rodoviários, ou seja, três vezes mais que o atual efetivo da corporação.

Cícero Portela