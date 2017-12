Colisão frontal entre picape e motocicleta mata casal em Batalha

Um casal morreu num acidente de trânsito ocorrido neste sábado (30) no município de Batalha, a 164 km de Teresina. Uma picape modelo Hilux colidiu frontalmente com uma motocicleta, na qual estavam as duas vítimas - um homem e uma mulher identificados como Valdir e Antônia.

O acidente ocorreu na localidade Alto do Meio, e, segundo o sargento Marcos, o motorista da Hilux deixou o local antes da chegada da Polícia Militar.

Acidente ocorreu no sábado, numa estrada vicinal de Batalha (Fotos: Polícia Militar do Piauí)

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas, o que deve ocorrer a partir do trabalho da perícia criminal.

Com o forte impacto, as vítimas foram arremessadas a vários metros de distância. E um dos dois ainda atingiu o para-brisas da picape. Tanto o homem como a mulher sofreram várias lesões graves pelo corpo e morreram ainda no local do acidente.

"O acidente foi, realmente, muito grave. O homem ficou com as vísceras expostas e a mulher teve as duas pernas quebradas. Além disso, provavelmente eles sofreram traumatismos no crânio e em outras partes do corpo", relata o sargento Marcos.

Cícero Portela