Colisão frontal deixa uma pessoa morta no centro de Buriti dos Lopes

Um homem de aproximadamente 30 anos morreu, por volta do meio-dia deste sábado (6), num acidente de trânsito no centro de Buriti dos Lopes, 298 km ao norte de Teresina.

A vítima estava numa motocicleta modelo Honda Biz, que se chocou frontalmente com um Fiat Siena.

Segundo testemunhas, o condutor da moto teria feito uma ultrapassagem num local proibido. A motorista do Siena teria prestado socorro à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor da moto chegou a receber os primeiros socorros, mas sua morte foi constatada ainda no local pela equipe de paramédicos.

Ele sofreu um traumatismo craniano e perdeu muito sangue.

Fotos: Portal do Rurik



Com informações do Portal do Rurik

Da Redação