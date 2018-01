Presos em operação enterraram drogas para evitar flagrante

A Delegacia de Prevenção e Repressão de Entorpecentes (DEPRE) efetuou na manhã desta sexta-feira (05) a prisão de quatro homens e uma mulher acusados de tráficos de drogas no Piauí, na Operação de Apoio à Delegacia de Homicídios. Entre essas pessoas, quatro foram presas em Teresina e uma em Campo Maior.

Os acusados foram reconhecidos por José Ricardo de Sousa (o Negão do Gás), Carlos Henrique Pereira Alves, o casal Francisco José de Araújo de Moura (vulgo Neném) e Ana Paula dos Santos Pereira, além de Ronaldo Pereira de Oliveira, dono de uma oficina mecânica que já tinha passagem pela polícia.



Quatro das seis pessoas que foram presos acusados de tráfico de drogas no Piauí. Fotomontagem: ODIA/divulgação

De acordo com o delegado Menandro Pedro, que é coordenador da DEPRE, as prisões são frutos de uma investigação que já dura seis meses. “Conseguimos reunir todas as provas necessárias e pedimos ao MP [Ministério Público] a busca e prisão preventiva dessas pessoas, que trabalham em uma organização interestadual, estamos lidando com traficantes de médio e grande porte”, afirmou.

Segundo a DEPRE era esperado encontrar uma grande quantidade de drogas com os acusados. “Eles esconderam a droga em algum lugar. Eles vivem se mudando, trocando de veículos, na tentativa de dificultar o flagrante”, contou Menandro.

Os acusados usam carros para ir buscar e vender essas drogas, que vem de outros estados do Brasil. “Desde às 04h da manhã estávamos buscando por eles. Não podemos dizer com exatidão quantas pessoas estão envolvidas, mas estamos trabalhando para capturar todos”, finaliza.

Os presos serão encaminhados para o presídio e ficarão à disposição da justiça. A investigação segue em andamento.

Nayara FelizardoGeici Mello