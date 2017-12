Chamado de 'caolho', menino de 9 anos mata colega de 12 a pauladas

Um adolescente de 12 anos foi morto a pauladas por uma criança de 9, na noite desta segunda-feira (18), no bairro Cidade Nova II, em Várzea Paulista (SP).

De acordo com o delegado Marcel Fehr, o adolescente provocava constantemente o menino, que é estrábico, chamando-o de "galo cego" e "caolho". Por volta das 18h desta segunda-feira, os dois estavam com um grupo de colegas quando se desentenderam. Durante a briga, o menino pegou um pedaço de pau e atingiu o colega várias vezes na cabeça.

O adolescente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Universitário de Jundiaí (SP), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo Fehr, como o autor do crime é uma criança, não há medida de restrição de liberdade prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). "Não é sequer um ato infracional, apesar da gravidade do fato", afirma.

O caso foi encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude e para a Promotoria da Infância e da Juventude de Várzea Paulista.

Morte chocou moradores do município



