CEM registra a segunda fuga de adolescentes em apenas três dias

O Centro Educacional Masculino registrou na madrugada desta segunda-feira (14) a segunda fuga de internos em apenas três dias. Na sexta-feira (11), oito internos conseguiram escapar das dependências do CEM e hoje, mais quatro. Dos que fugiram na semana passada, seis já foram recapturados e reconduzidos para o Centro e dos que que fugiram hoje, nenhum foi encontrado ainda.



Procurada, a assessoria da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) informou que as duas fugas aconteceram com um modus operandi parecido: os adolescentes serraram as grades dos alojamentos e escaparam pulando o muro da unidade utilizando uma teresa, uma corda feita com lençóis amarrados.



Foto: Marcela Pachêco/Arquivo O DIA



O comando de policiamento externo do CEM, em conjunto com policiais de batalhões da zona Norte de Teresina estão fazendo buscas pela região para tentar localizar os seis adolescentes que seguem foragidos: dois dos que fugiram na sexta-feira e os quatro que fugiram hoje.

A respeito das medidas que estão sendo tomadas no sentido de coibir novas fugas, a Sasc informou que vai abrir uma sindicância para apurar como os objetos cortantes utilizados para serrar as grades entraram nas dependências do CEM e investigar se por acaso houve facilitação das fugas por parte de algum agente do Estado.

Maria Clara Estrêla