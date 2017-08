PRF prende casal com veículo roubado e drogas em Parnaíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta terça-feira (15), um casal com um veículo roubado e drogas no km 33 da BR-343, em Parnaíba, a cerca de 338 km de Teresina. Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais teriam constatado que a documentação do veículo era falsificada e encontraram com os ocupantes do veículo trouxas de cocaína e crack.

Veículo roubado é uma Toyota Hilux de placa real QGP-6820/RN. (Foto: Divulgação/PRF)

Segundo informações da PRF, os policiais realizavam fiscalização no posto da PRF quando abordaram um veículo de modelo Toyota Hilux, de cor branca, que ostentava a placa QGZ-1920, conduzido por G.B.F, de 38 anos. Ao averiguarem a documentação apresentada pelo motorista, os policiais constataram que o documento do carro apresentava indícios de falsificação. Após análise mais detalhada, os agentes teriam atestado que o veículo seria um clone cuja placa real é QGP-6820, do Rio Grande do Norte, para a qual constava ocorrência de roubo/furto.

Casal será autuado por uso de documento falso, veículo recuperado e tráfico de drogas. (Foto: Divulgação/PRF)

Em seguida, ao revistarem o condutor e a passageira do veículo, a PRF teria encontrado cerca de 750g de substância análoga à cocaína e 100g de substância análoga ao crack dentro da bolsa da passageira, identificada como J.O.S., de 39 anos. A ocorrência foi encaminhada à Policia Federal de Parnaíba para a tomada das providências cabíveis. O casal será autuado por uso de documento falso, veículo recuperado e tráfico de drogas.

Substâncias análogas à cocaína e crack que teriam sido encontradas em posse dos suspeitos. (Foto: Divulgação/PRF)

Nathalia Amaral