Caminhão carregado de maracujá tomba e motorista fica ferido na BR 316

A BR 316 foi parcialmente interditada por volta das 10 horas da manhã desta sexta-feira (11), por conta do tombamento de um caminhão que estava carregado de maracujá.

O acidente ocorreu no km 11 da rodovia federal e deixou o motorista do veículo com ferimentos leves. Ele foi levado para atendimento no Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT) ainda durante a manhã.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão, modelo Mercedes-Benz L1620, seguia de Curimatá para Teresina. Após o tombamento, os policiais rodoviários chegaram rapidamente ao local, uma vez que o acidente ocorreu próximo ao posto 2 da PRF.

A carga não foi saqueada e até o início da tarde permanecia no local aguardando o transbordo.



Embora a pista tenha sido parcialmente bloqueada, o acidente não provocou congestionamento no local. Mas ainda não há previsão de quando o trecho da rodovia será completamente liberado.

Cícero Portela