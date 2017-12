Caminhão carregado de bois tomba e animais ficam soltos na pista

A forte chuva da noite passada (22) deixou um rastro de destruição na capital e prejudicou o trânsito em vários pontos de alagamento. Devido à baixa visibilidade durante a chuva, um caminhão acabou tombando no início da noite desta sexta-feira, na Ponte Engenheiro Antônio Noronha, mais conhecida como Ponte Nova, que interliga Teresina ao município de Timon no Maranhão.



O caminhão, carregado de bois, derrapou na pista e caiu uma ribanceira, ficando com os pneus completamente para cima. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no momento do ocorrido, o veículo estava transportando gado e, por conta do acidente, os animais acabaram ficando soltos na pista.

Caminhão carregado de bois capota e animais ficam soltos na pista. (Foto: Nathalia Amaral)



Equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local do acidente auxiliando na retira dos animais e liberando o tráfego. Segundo a PRF, o condutor do caminhão não ficou ferido.

Na manhã de hoje, o veículo ainda se encontrava no local, o que ocasionou um breve congestionamento na saída da ponte.

Nathalia Amaral