Caminhão carregado com madeira tomba na saída de Teresina; veja vídeo

Um caminhão carregado de madeira tombou no início da tarde desta sexta-feira (04), na BR-316, nas proximidades da penitenciária Irmão Guido. Segundo informações da PRF, o veículo saiu totalmente da pista. Apesar do estado em que o caminhão ficou após o acidente, o motorista saiu ileso, apenas com ferimentos leves.

A madeira que estava sendo transportada pelo veículo ficou espalhada pela pista. (Foto: Reprodução)



Ainda não há informações sobre as causas do acidente ou a identidade do motorista. Equipes da PRF estiveram no local atendendo a ocorrência. O fluxo de veículos de normal está normal, sem interrupções. De acordo com informações de populares que testemunharam o acidente, o SAMU foi acionado para prestar socorro ao motorista, mas o condutor foi liberado ainda no local.

Em um vídeo gravado por motoristas que passaram pelo local do acidente, é possível ver a carreta completamente tombada, com os pneus para cima. A madeira que estava sendo transportada pelo veículo ficou espalhada pela pista.

Veja vídeo:







Nathalia Amaral