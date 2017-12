Cachorro avança em assaltantes para defender os donos e é morto

Um cão sem raça definida foi morto com dois tiros, na noite de ontem (11), durante um assalto no município de União. Beethoven avançou nos assaltantes no momento em que percebeu que os seus tutores estavam sendo vítimas dos bandidos.



Segundo Flamilson Chagas Barbosa, o cachorro agiu para defender ele e o irmão Marcus Vinícius Santos Barbosa. “A gente estava na frente de casa quando dois homens passaram a pé. Eles dobraram na rua seguinte e voltaram. Na hora que chegaram perto de nós, armados, Beethoven avançou”, conta.

Após ser ferido no lombo, o cachorro ainda deu alguns passos, mas caiu já morto. “Depois que mataram ele, os bandidos levaram os nossos celulares. Foi muito triste ver isso”, relata Flamilson.

Beethoven estava com a família há seis anos e sempre acompanhava Jamilson para onde ele ia.

Na manhã desta terça-feira (12), as vítimas registraram Boletim de Ocorrência na delegacia de União.

Nayara Felizardo