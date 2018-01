Bebedeira entre amigos termina em morte no Litoral do Piauí

Um homem, identificado por Francisco das Chagas Fernandes Pereira (vulgo Chiquinho Magrefe), de 33 anos, foi esfaqueado na rua Rubens Furtado, bairro Santa Luzia, na cidade de Parnaíba. O crime aconteceu por volta das 23h deste sábado (06).

Segundo testemunhas, Francisco estava bebendo em um bar com um amigo, identificado apenas por “Saci”, quando começaram a discutir. A briga resultou na morte de Francisco, que caiu em cima de uma calçada e não resistiu aos violentos golpes de faca. Assim que percebeu o estado da vítima, o acusado fugiu do local.

Moradores da região chegaram a acionar a polícia e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), porém quando chegaram a vítima já estava morta. A polícia segue as investigações para capturar o acusado, que até o momento não foi encontrado.





Com informações do Portal do Catita

Da redação