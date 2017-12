Bando fortemente armado explode o Banco do Brasil de Santa Cruz

Homens fortemente armados explodiram um terminal de autoatendimento da agência do Banco do Brasil de Santa Cruz do Piauí, a 306 quilômetros de Teresina. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (01), um dia após outra quadrilha ter atacado a agência bancária de Miguel Alves.



De acordo com o coronel Cordeiro, do 4º BPM, além de explodirem o caixa do BB, os bandidos ainda arrombaram os portões da Casa Lotérica da cidade. Pelo menos 12 homens participaram da ação. “O que temos até o momento, é que eles fugiram em direção a Paquetá e Picos e nós já acionamos as guarnições destas cidades para fecharem as estradas”, relata o coronel.





Até o momento, o Banco do Brasil não informou se algo de valor chegou a ser levado da agência nem qual quantia teria sido subtraída pelos criminosos. A polícia segue em diligências na região à procura dos suspeitos, mas nenhuma prisão foi feita ainda. Serão colhidas imagens das câmeras de segurança da agência no sentido de tentar identificar os criminosos responsáveis pelo ataque.

Segundo caso em dois dias

O ataque à agência do BB de Santa Cruz aconteceu no dia seguinte à explosão de um caixa eletrônico no Banco do Brasil de Miguel Alves. Segundo a polícia, o crime foi praticado por seis pessoas fortemente armadas. Na fuga, os criminosos chegaram a atear fogo em um carro na estrada para evitar que a polícia conseguisse se aproximar.

Operação deflagrada para combater crimes a instituições financeiras

No início da semana, a Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) havia anunciado a deflagração de uma operação de combate a crimes contra instituições financeiras no Piauí. Denominada de “Refranata”, a ação resultou na prisão de oito pessoas envolvidas em ataques e explosões de caixas eletrônicos em cidades do Piauí e Maranhão.

Maria Clara Estrêla