Bando arromba cofre dentro de agência dos Correios em Porto

Uma agência dos Correios foi arrombada durante a madrugada de hoje (7), na cidade de Porto, a 197 km de Teresina. Os bandidos usaram explosivos para arrombar o cofre da agência.

De acordo com o cabo José Luís, da Polícia Militar de Porto, o crime aconteceu por volta das 2h30min. O bando entrou pelos fundos da agência e abriu um buraco numa das paredes do local. Do lado de dentro, abriram o cofre com os explosivos e conseguiram fugir da cidade levando o dinheiro.



Por se tratar de um órgão federal, a agência dos Correios foi isolada para investigação da Polícia Federal. Câmeras de segurança instaladas na agência poderão ajudar na identificação dos bandidos.

Karliete NunesAndrê Nascimento