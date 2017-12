Bandidos roubam arma e rádio comunicador de PM no hospital do Dirceu

Um policial foi rendido por assaltantes e teve sua arma e o rádio comunicador da Polícia Militar roubados na manhã desta terça-feira (19), no hospital do bairro Dirceu, zona Sudeste de Teresina.



De acordo com informações do soldado Lopes, do 8º batalhão da Polícia Militar, dois homens em um carro fizeram a abordagem. “Eles só chegaram, renderam o policial e levaram os objetos. Foi uma ação premeditada”, afirma o soldado.

Os policiais da região estão em campo, buscando informações sobre os suspeitos, mas até agora ninguém foi identificado. “Estamos trabalhando para pegá-los ainda hoje”, disse o soldado Lopes.

Nayara Felizardo