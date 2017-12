Bandidos fazem sequestro relâmpago na zona Sul mas sofrem acidente na fuga

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de sequestro relâmpago no final da noite desta quarta-feira (29), no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina. Três pessoas, sendo um homem e duas mulheres, abordaram a vítima, quando esta estacionava seu carro na porta da igreja do bairro, a obrigaram a assumir novamente o volante e a sair do local em disparada. Toda ação foi vista por populares, que ainda tentaram seguir o veículo enquanto acionavam a polícia.



A perseguição durou até a entrada do bairro Vamos Ver o Sol e, a partir daí, policiais do RONE assumiram o controle da ação, fazendo com que os suspeitos retornassem pela BR-316 em direção à Avenida Miguel Rosa. Durante o percurso, os criminosos ainda bateram em uma motocicleta e dois carros e, na entrada do elevado, acabaram perdendo o controle da direção e colidiram com a estrutura de concreto.



Picape da vítima ficou com a frente bastante destruída após batida (Foto: Reprodução)

“Nós conseguimos interceptar o veículo que se encontrava com uma pessoa ainda no seu interior sob ameaça de arma de fogo. Fizemos o acompanhamento com cautela e, como eles perderam o controle na tentativa de fuga, se envolveram em um acidente, os autores do delito foram capturados e a vítima encaminhada ao HUT”, resume o capitão Mota, do RONE.

O principal autor do sequestro relâmpago foi identificado pela polícia como sendo Romário, que já cumpria pena no sistema carcerário piauiense. Junto com as duas comparsas, ele foi levado para a Central de Flagrantes. Com eles, a polícia apreendeu uma arma.

Maria Clara Estrêla