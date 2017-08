Bandidos atiram contra Companhia da PM em tentativa de assalto a banco 

Um grupo de assaltantes causou enormes prejuízos e medo aos moradores da cidade de São Miguel do Tapuio, durante a madrugada de hoje (29). Pelo menos seis homens metralharam a Companhia de Polícia Militar e explodiram uma agência do Banco do Brasil localizada na cidade. Os bandidos fugiram sem conseguir levar nada. Nenhum policial ficou ferido.



O crime ocorreu por volta das 2h, quando o bando chegou à cidade em uma caminhonete. Os bandidos se dividiram; enquanto um grupo foi até o banco para efetuar o roubo, outra parte se dirigiu à sede da Companhia de Polícia Militar e começou a tirar contra o prédio, para evitar que os policiais saíssem.

Explosão destruiu interior de agência bancária em São Miguel do Tapuio (Foto: Polícia Militar)

O soldado Maurício, da Cia de São Miguel do Tapuio, comenta que os bandidos estavam fortemente armados, com rifles 762 e pistolas calibre .45 e .40. Os policiais militares tinham rifles do mesmo calibre e carabinas. "Nós revidamos os disparos da quadrilha. Eram quatro bandidos atirando contra três policiais do lado de dentro do prédio", disse.

Segundo o soldado Maurício, o tiroteio durou cerca de 15 minutos. “Eles ficaram em frente à Companhia atirando e a guarnição em serviço começou a revidar. Depois de uns minutos, eles se apavoraram e fugiram”, relata o soldado. A fachada do prédio ficou repleta de buracos de tiros e a viatura que estava estacionada em frente à Companhia foi destruída pelos assaltantes.

Os policiais encurralados chegaram a pedir reforços de cidades vizinhas, mas o bando havia deixado grampos na estrada que liga São Miguel do Tapuio à Castelo do Piauí, onde havia uma grande concentração de policiais por conta de eventos na cidade. “O reforço chegou, mas demorou um pouco por causa dos grampos”, disse o soldado Maurício.

Fachada da Companhia de Polícia Militar ficou repleta de buracos feitos pelos tiros (Foto: Polícia Militar)

Enquanto o tiroteio acontecia, outra parte da quadrilha explodiu a agência do Banco do Brasil da cidade. Segundo o major Etevaldo, comandante da Polícia Militar de Campo Maior e região, o grupo usou explosivos para abrir o cofre da agência, mas não havia dinheiro. “Estava tudo nos caixas eletrônicos. Eles não conseguiram explodir os caixas e fugiram”, disse o major.

O bando fugiu pela estrada que leva à cidade de Pimenteiras. Segundo o major Etevaldo, a Polícia Militar já está em diligências, junto com a Polícia Civil, para conseguir localizar e capturar os bandidos. Até o momento, ninguém foi preso.



Nayara FelizardoAndrê Nascimento