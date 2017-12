Atendimentos por espancamento dobram no fim de semana do Natal no HUT

O atendimento às vítimas de agressões físicas continua aumentando bastante durante os feriados prolongados no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Se comparado com o mesmo período do ano passado, os espancamentos tiveram um aumento de 100%. No ano passado, durante o final de semana do Natal, o HUT atendeu seis vítimas de espancamento. Este anos, foram 13, sendo quatro mulheres e nove homens.



De acordo com o Gilberto Albuquerque, diretor geral do HUT, os atendimentos às vítimas de espancamento superaram as expectativas para o período que costuma ser mais tranquilo que as festas de réveillon. “Esse aumento nas agressões físicas tem sido uma constante nos feriados prolongados e festas de final de ano. Esses pacientes chegam bastante graves com risco de vida iminente. Temos equipes de trauma de plantão 24 horas, mas é preciso ter mais cautela na hora da diversão”, sugeriu o diretor.



No total, o hospital realizou 621 atendimentos e 112 cirurgias. Ainda dentre as vítimas de trauma, o HUT atendeu 151 acidentes de trânsito, sendo que 128 foram somente com motocicleta e 33 agressões físicas, sete por arma de fogo e 14 arma branca (faca).

Especializado no atendimento de urgência e emergência, principalmente, para vítimas de trauma, o HUT possui equipes especializadas, nesse tipo de assistência, de plantão 24 horas. Para o réveillon o HUT mantém escalas de plantão com equipes de sobreaviso caso aconteça algum acidente de grandes proporções.

Nayara Felizardo, com informações do HUT