Assaltantes fazem arrastão em casa e posto de gasolina em Porto do PI

Dois homens armados, ainda não identificados pela Polícia, fizeram um arrastão na cidade de Porto, localizada a cerca de 190 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes teriam roubado um posto de gasolina e uma residência no município. A ação criminosa teria durado menos de 30 minutos. Esse é o segundo assalto ao mesmo posto de gasolina em menos de uma semana.

Assaltantes fazem arrastão em casa, loja e posto de gasolina em Porto. (Foto: Francisco Barbosa)



De acordo com o sargente Jota Luís, os criminosos são fugitivos da Penitenciária de Esperantina e estariam fazendo uma série de assaltos na região. Na ação, os assaltantes levaram cerca de R$ 200 em dinheiro e uma motocicleta de um cliente que estava no posto de gasolina no momento do ocorrido. Após assaltar o posto, a dupla armada se dirigiu para o bairro Alto Bonito, onde adentraram uma residência e teriam rendido uma mulher grávida.

"Depois que saíram dessa casa, eles ainda entraram em uma loja de eletrodomésticos, mas desistiram e saíram sem levar nada. Nós saímos em perseguição, mas eles entraram no mato, em uma região onde a viatura não podia entrar e acabamos perdendo eles de vista", relata o sargento.

Uma equipe da Polícia Militar ainda está em diligências em busca dos suspeitos. Ainda não há confirmação sobre a identidade dos indivíduos envolvidos no assalto.



Nathalia Amaral, com flash de Francisco Barbosa.