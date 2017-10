Assaltante detido no Piauí é preso em tentativa de roubar R$ 1 bilhão

Preso pela Polícia do Piauí em 2015, o homem identificado como Marcos Paulo Chini foi preso novamente envolvido em uma tentativa de roubo a banco que, se tivesse sido concluída, seria um dos maiores roubos da história: a quadrilha formada por 20 pessoas queria levar R$ 1 bilhão.



Paulo foi preso pelo GRECO (Grupo de Repressão ao Crime Organizado), acusado de roubar uma agência da Caixa Econômica localizada na cidade de Bacabal, no Maranhão, no dia 6 de novembro de 2015. Ele foi preso junto com dois outros homens no aeroporto de Teresina, quando tentavam embarcar para São Paulo.

Marcos Paulo Chini (Foto: Polícia Civil)

Desta vez, a quadrilha que o homem fazia parte era formada por 20 pessoas. Eles escavam um túnel de cerca de 500 de comprimento por baixo de uma rua, na zona Sul de São Paulo. O grupo pretendia invadir o cofre principal da agência bancária por baixo.

O túnel demorou quatro meses para ser escavado, e contava com vigas de sustentação e iluminação por todo o percurso até o terreno do banco. No terreno onde o túnel começou a ser feito há uma casa cujas janelas têm isolamento acústico, para impedir que os vizinhos suspeitassem do barulho.

A polícia monitorou o grupo nos últimos dois meses, e conseguiu prender 16 pessoas em uma casa na zona Norte de São Paulo, onde eram fabricadas ferramentas para a escavação.

A Polícia Civil de São Paulo estima que o grupo investiu cerca de R$ 4 milhões para realizar o roubo, e esperava conseguir R$ 1 bilhão com a ação. Em coletiva de imprensa, o delegado Fábio Pinheiro Lopes afirmou que, se tivesse sido concluído, o crime seria “o maior assalto do mundo”.

