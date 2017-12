Após um ano foragido, polícia recaptura acusado de matar empresário em THE

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, prendeu na noite deste sábado (16), Fábio Kalleus da Silva, acusado de matar o empresário Jordão Mendes da Silva (foto ao lado) durante um assalto no bairro Dirceu em julho de 2015. Kalleus havia sido preso pelo crime pouco mais de dois meses depois do acontecido, mas conseguiu fugir cerca de duas semanas depois de ter dado entrada na Penitenciária Irmão Guido, tendo sido recapturado somente ontem.



De acordo com delegado Francisco Baretta, coordenador da Divisão de Homicídios, Kalleus foi encontrado em frente a um restaurante na zona Leste de Teresina após os policiais monitorarem o local e fecharem o cerco para evitar sua fuga. “Ao que conta, ele estaria trabalhando nesse estabelecimento e como nossa equipe já vinha monitorando os passos dele há um tempo, sabíamos exatamente onde e quando encontrá-lo para não lhe dar chance de escapatória”, afirma o delegado.

Baretta acrescenta ainda que Kalleus não resistiu à prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, onde foi ouvido e, logo em seguida, levado de volta para o sistema prisional.

Entenda o caso

Fábio Kalleus da Silva, juntamente com um comparsa identificado como Halyson Lima Ribeiro, são acusados de terem assassinado o empresário Jordão Mendes da Silva, 25 anos, durante um assalto ocorrido no bairro Dirceu I, zona Sudeste de Teresina, no dia de 03 de julho de 2015. Kalleus era o garupa da moto e estava armado, tendo efetuado um disparo contra a cabeça da vítima.

Jordão foi encaminhado em Estado grave para o HUT e três dias depois a equipe médica do hospital confirmou sua morte encefálica. A família chegou a ser acionada pela Comissão Intra-hospitalar de Doação de órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT), mas o procedimento não foi autorizado por seus parentes.

A investigação acerca do crime, conduzida pela Delegacia de Homicídios, resultou na prisão de Fábio Kalleus e Halyson Lina no dia 20 de setembro.

