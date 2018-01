Após comemoração de ano novo, motociclista colide com veículo e morre

O ano não começou muito bem para a família de Alisson da Silva e Silva. O jovem de 34 anos, que é filho único, morreu após a motocicleta que ele pilotava colidir com um carro. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (02), no bairro Redonda, zona sudeste de Teresina.

Segundo informações da CIPTRAN (Companhia de Trânsito da Polícia Militar do Piauí), o jovem estava indo na direção para o centro da capital, quando perdeu o controle da moto e colidiu frontalmente com um veículo. Os moradores da região informaram ao CIPTRAN que o outro motorista não prestou socorro à vítima. Ele teria ficado com medo de ser linchado e fugiu do local.

De acordo com depoimentos, Alisson teria passado a noite comemorando a chegada do ano novo. Ao chegar em casa pela manhã seu pai teria guardado a motocicleta dentro de casa, mas o jovem decidiu sair novamente, resultando no acidente fatal.

A CIPTRAN segue com as investigações para descobrir quem é o motorista do outro veículo envolvido no acidente.

Nayara FelizardoGeici Mello