Após acidente, BR-135 permanece interditada sem previsão de liberação

Após um acidente grave envolvendo um caminhão-tanque no trecho entre os municípios de Marcos Parente e Eliseu Martins, na BR-135, conhecida como Estrada da Morte, a Polícia Rodoviária Federal decidiu interditar o trecho devido a presença de material inflamável na pista. Segundo a PRF, a rodovia não será liberada hoje (24) e ainda não há previsão para liberação.



Equipes em atendimento no local do acidente. (Foto: Divulgação/PRF)



De acordo com informações repassadas pela PRF, a estimativa, ainda não confirmada, é de que o caminhão carregava 15.000 litros de gasolina e 15.000 litros de diesel. Devido ao alto risco de incêndio, uma empresa do Ceará foi acionada para realizar o destombamento do veículo. O bombeamento do combustível e a descontaminação do tanque está em andamento. Contudo, não há previsão para finalização dos trabalhos.

“Os técnicos irão tirar parte do combustível que ficou no tanque, bem como fazer retirada dos gases que ficam no interior do mesmo, o nome deste processo se chama descontaminação. Estes gases que se formam nos espaços vazios do tanque podem provocar explosão. Tal procedimento é demorado e de alto risco”, explica o inspetor Jonas Mata.



Caminhão para onde o combustível existente no tanque acidentado está sendo bombeado. (Foto: Divulgação/PRF)

Além disso, a PRF alerta que parte do asfalto que teve contato com o combustível está cedendo e pode provocar outros acidentes. Por conta disso, a empresa construtora responsável pelo trecho já esteve no local para avaliar o asfalto e fazer reparos no local quando o procedimento de remoção do caminhão for concluído.



Para orientar os motoristas, equipes da PRF se revezam e permanecem no desvio para orientação de trânsito e controle de tráfego, desviando o trânsito por estrada vicinal em Eliseu Martins/PI para Colônia do Gurguéia/PI. Enquanto isso, uma equipe da PM/PI realiza o mesmo trabalho em Colônia do Gurgueia/PI, em sentido oposto.

Entenda

O acidente envolvendo um caminhão-tanque ocorreu por volta das 19h05 do último sábado (22), entre as cidades de Eliseu Martins e Marcos Parente, na BR-135. Segundo a PRF, o acidente foi provocado por um desnível na pista. Ao cruzar com um carro, o condutor do caminhão desceu as rodas dianteiras do lado direito do asfalto, devido a um desnível de aproximadamente 30 cm, e ao tentar voltar para a rodovia, o condutor perdeu o controle e o caminhão capotou. O acidente vitimou fatalmente um homem identificado pelas iniciais I. F. S, de 48 anos, e uma pessoa, identificada pelas iniciais M. A. B., ficou gravemente ferida.



Motorista do caminhão morreu no acidente. (Foto: Divulgação/PRF)

Nathalia Amaral