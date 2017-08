Após 3 dias interditada por risco de incêndio, BR-135 é liberada pela PRF

Após três dias de interdição, o trecho da BR-135, entre os municípios de Marcos Parente e Eliseu Martins, onde ocorreu um acidente grave envolvendo um caminhão-tanque na noite do último sábado (22), foi totalmente liberado para o fluxo de veículos pela Polícia Rodoviária Federal. A liberação foi feita por volta das 18 horas de hoje (25), após a retirada de material inflamável da pista.



Acidente ocorreu na noite de sábado (22). Foto: (Divulgação/PRF)

A interdição ocorreu por questões de segurança, após um caminhão-tanque derrubar 30 mil litros de combustível na pista. Devido ao alto risco de incêndio, uma empresa do Ceará foi acionada para realizar o destombamento do veículo. Para liberar o trecho foi necessário o bombeamento do combustível e a descontaminação do tanque do veículo. Além disso, a areia encharcada de combustível foi retirada do local e será incinerada em local seguro.

A areia encharcada de combustível foi retirada do local e será incinerada em local seguro. (Foto: Divulgação/PRF)

O acidente vitimou fatalmente o motorista do veículo, identificado pelas iniciais I. F. S, de 48 anos, e feriu gravemente uma pessoa, identificada pelas iniciais M. A. B. Segundo o inspetor Jonas Mata, o acidente foi provocado por um desnível na pista de aproximadamente 30 cm. Ao cruzar com um carro, o condutor do caminhão desceu as rodas dianteiras do lado direito do asfalto e, ao tentar voltar para a rodovia, o condutor perdeu o controle e o caminhão capotou.

Local do acidente tem desnível de aproximadamente 30 cm. (Foto: Divulgação/PRF)

Nathalia Amaral