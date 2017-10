Aniversário termina com uma morte e casa incendiada no Deus Quer

O que era para ser um momento de comemoração terminou em tragédia no bairro Deus Quer, zona Sudeste de Teresina. Isso porque durante uma festa de aniversário, o anfitrião e um convidado teriam se desentendido e durante a discussão o primeiro teria desferido golpes de faca neste segundo, que veio a óbito.



Segundo a polícia, a briga, que começou envolvendo duas pessoas, acabou se transformando em uma confusão generalizada. Populares informaram que o corpo da vítima que foi esfaqueada chegou a ser arrastado para fora da casa. As marcas de sangue ficaram na calçada e no meio da rua.

“Ainda chegaram a socorrer, mas parece que quando chegaram no hospital, ele já não estava mais com vida”, afirma um vizinho da casa onde o fato ocorreu, e que não quis se identificar. A vítima foi levada para a Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Renascença.

Fogo consumiu quarto

Na confusão generalizada, alguns convidados chegaram a atear fogo na residência. O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado porque as chamas estavam fugindo de controle e ao chegarem ao local, se depararam com um quarto quase todo destruído. “Parte do forro e das paredes, que eram de gesso, estava em chamas, mas conseguimos controlar a tempo de evitar que se alastrasse para o restante da casa”, afirma o tenente Miguel, dos Bombeiros.

A Delegacia de Homicídios foi acionada e enviou uma equipe até o local. Segundo o agente Maradona, haviam pelo menos 15 pessoas na casa no momento da confusão, mas a polícia ainda não informou o que teria motivado a discussão. O caso segue sob investigação.

Maria Clara Estrêla