Adolescente morre após acidente em perseguição policial em Floriano

Um adolescente morreu e um jovem ficou gravemente ferido em um acidente durante uma perseguição policial no bairro Alto da Guia, em Floriano. A motocicleta em que trafegavam colidiu contra o meio fio enquanto tentavam escapar de uma viatura. O acidente aconteceu por volta das 16h de domingo (30).



Segundo informações da Polícia Militar, a dupla teria empreendido fuga ao avistar uma viatura da PM, na avenida Dirceu Arcoverde. Os policiais decidiram persegui-los, e o acidente ocorreu na avenida São Pio, no bairro Vila da Guia. O condutor perdeu o controle da motocicleta após bater no meio fio da avenida.

Objetos encontrados com dupla em motocicleta; tablet havia sido roubado ainda na tarde de ontem (30) (Foto: Polícia Militar)

Um menor morreu, e o homem identificado como Eraldo Neste Penha Júnior teve lesões graves. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado para o Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano.

A Polícia Militar ficou no local fazendo a preservação do local do acidente até a chegada da Equipe de Perícia da Polícia Civil, que apreendeu seis celulares, um tablet e um revólver calibre 32 com três munições. Foi contatado ainda que a motocicleta havia sido tomada de assalto na última sexta-feira (28).

Nayara FelizardoAndrê Nascimento