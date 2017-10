Adolescente é morta com requintes de crueldade em Francisco Santos

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada com requintes de crueldade no município de Francisco Santos, situado 362 km a sudeste de Teresina. Segundo a Polícia, o corpo da jovem foi achado por volta das 8 horas deste domingo, e ela teria sido vista com vida pela última vez na noite de sábado.

A vítima foi identificada como Caroline Barros, e o assassino seria seu namorado.

O corpo de Caroline foi achado numa estrada vicinal do povoado Chupeiro. De acordo com o cabo Damião, do Grupamento da Polícia Militar em Francisco Santos, o suspeito confessou a autoria do crime.

Ele foi capturado por policiais civis de Picos, poucas horas após o corpo da adolescente ser encontrado.

"Encontraram uma aliança no local do crime, e nas redes sociais havia fotos do suspeito usando essa mesma aliança. Além disso, ele próprio confessou ter assassinado a adolescente", detalha o cabo Damião.

Havia marcas de enforcamento no pescoço da jovem, e seu rosto ficou desfigurado. Acredita-se que ela tenha sido agredida a pauladas pelo namorado.

Caroline Barros deixa uma filha de um ano.

