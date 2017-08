Acusado de tráfico é executado na porta de casa na zona Leste

Um homem foi executado na porta de casa, na zona Leste de Teresina, no início da noite de ontem (8). Aloísio de Sousa Carvalho, de 38 anos, foi morto com quatro tiros. Para a polícia, o crime pode se tratar de um acerto de contas.

Segundo o comandante do 5º BPM, major Flávio Pessoa, o crime ocorreu por volta de 21h30. Aloísio estava sentado na calçada de casa, com a esposa ao lado, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta.



Aloísio de Sousa Carvalho, de 38 anos (Foto: Polícia Civil)

“A esposa ainda conseguiu correr para dentro da casa, mas ele não”, conta o major. Aloísio sofreu quatro tiros e morreu no local. A esposa não foi ferida.

Aloísio foi preso há pouco mais de um ano pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE) com cerca de 35 kg de pasta base de cocaína. O major Pessoa conta que ele e a esposa haviam saído há pouco tempo do sistema prisional, e Aloísio ainda usava tornozeleira eletrônica.

Para o major Pessoa, as características do crime indicam que se trata de uma execução, possivelmente um acerto de contas. O caso passa para a Delegacia de Homicídios, que deverá investigar quem são os autores e quais seriam as motivações do crime.

Karliete NunesAndrê Nascimento