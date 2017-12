Acidentes na véspera de Natal matam criança, uma mulher e deixam 7 feridos

Uma criança e uma mulher morreram em dois acidentes registrados na véspera de Natal, neste domingo (24), no Piauí. Além das mortes, sete pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças.



Um dos acidentes aconteceu próximo à Barragem do Bezerro, na estrada que liga a cidade de José de Freitas à localidade Lagoa do Piripiri. A família estava a caminho de um sítio, onde iria comemorar o Natal e o aniversário de um parente.





De acordo com a Polícia Militar, o veículo Astra de cor prata, com placa do Mato Grosso, deve ter descido a ribanceira e capotado em seguida. Uma criança de quase dois anos morreu. Ela teria sido arremessada para fora do carro. Os quatro adultos estavam no veículo, sendo eles o tio, a mãe e a avó da criança, além de uma mulher que não teve o parentesco confirmado, ficaram feridos.

O segundo acidente registrado na véspera de Natal ocorreu na PI-236, entre os municípios de Tanque do Piauí e Oeiras. O veículo também teria capotado, após o motorista Francisco das Chagas Barbosa Filho perder o controle da direção. O motivo teria sido um buraco na pista.





A esposa do condutor, identificada como Artemise Barbosa Moreira, estava no bando da frente. Ela foi arremessada do carro e morreu no local. O motorista ficou ferido, assim como as filhas do casal, de 5 e 2 anos.

Nayara Felizardo