Acidentes em rodovias deixam três pessoas mortas e 10 feridas durante o feriado

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta e um veículo do modelo Strada deixou uma pessoa morta e três gravemente feridas no km 127 da BR 316, nas proximidades do município de Elesbão Veloso, no interior do Piauí.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 19h deste sábado (24), véspera de Natal. O veículo Strada colidiu na traseira da motocicleta que transportava quatro pessoas. Com a colisão, um dos passageiros veio a óbito ainda no local do acidente e outros três se feriram gravemente e tiveram de ser encaminhados para o Hospital de Urgências de Teresina.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista da caminhonete evadiu-se do local do acidente e ainda não foi identificado pela Polícia. Equipes da PRF estiveram no local para realizar a perícia. Até o momento não há confirmação sobre o que teria causado a colisão ou a identidade das pessoas que estavam sendo transportadas na motocicleta.

Outros acidentes

Este foi o terceiro acidente com vítima fatal registrado na Véspera de Natal nas rodovias do Piauí. Também neste domingo, uma criança e uma mulher morreram em dois acidentes. Além das mortes, sete pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças. Um dos acidentes aconteceu próximo à Barragem do Bezerro, na estrada que liga a cidade de José de Freitas à localidade Lagoa do Piripiri. A família estava a caminho de um sítio, onde iria comemorar o Natal e o aniversário de um parente.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo Astra de cor prata, com placa do Mato Grosso, deve ter descido a ribanceira e capotado em seguida. Uma criança de quase dois anos morreu. Ela teria sido arremessada para fora do carro. Os quatro adultos estavam no veículo, sendo eles o tio, a mãe e a avó da criança, além de uma mulher que não teve o parentesco confirmado, ficaram feridos.

A família estava a caminho de um sítio, onde iria comemorar o Natal e o aniversário de um parente. (Foto: Reprodução/Realidade em Foco)



O segundo acidente ocorreu na PI-236, entre os municípios de Tanque do Piauí e Oeiras. O veículo também teria capotado, após o motorista Francisco das Chagas Barbosa Filho perder o controle da direção. O motivo teria sido um buraco na pista.

A esposa do condutor, identificada como Artemise Barbosa Moreira, estava no bando da frente. Ela foi arremessada do carro e morreu no local. O motorista ficou ferido, assim como as filhas do casal, de 5 e 2 anos.



Nathalia Amaral