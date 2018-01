Acidente na PI-114 mata quatro pessoas; duas crianças sobrevivem

Um grave acidente na PI-114, entre os municípios de Canto do Buriti e Eliseu Martins, deixou quatro pessoas mortas na tarde de ontem (11). Entre as vítimas, três eram da mesma família. As únicas sobreviventes são duas crianças, um menino de 11 anos e uma menina de 5 anos de idade.



O acidente teria ocorrido depois que um dos veículos tentou desviar de um buraco na pista. O motorista perdeu o controle do carro, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o outro veículo.



Foto: Fala Piauí



De acordo com a Polícia Militar, os carros envolvidos tinham placa da Bahia e do Ceará. Em um deles estavam cinco pessoas, sendo o avô, a avó e a mãe das duas crianças. No outro veículo estava apenas o motorista. Todos os adultos morreram na hora e as crianças foram socorridas por um homem que passava pelo local no momento do ocorrido.

Segundo Reann Siqueira, parente das vítimas, o homem quebrou o vidro e retirou o menino e a menina de dentro do carro. “Ele encontrou o celular da minha prima e ligou para o marido dela, pai das crianças”, conta Reann. Elas foram trazidas para Teresina e passam bem. O menino teve apenas um corte superficial no pé e a menina sofreu ferimentos leves. Ela estava na cadeirinha apropriada para a idade.

Os corpos são transportados na manhã desta sexta-feira (12) para o Instituto Médico Legal de Teresina.

Nayara Felizardo