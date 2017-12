Acidente deixa um morto e outro ferido na rodovia PI 245

Um grave acidente deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na rodovia estadual PI 245, no trecho que liga as cidades de Isaías Coelho e Itainópolis, na região sudeste do Piauí.

Segundo a Polícia Militar, o condutor teria perdido o controle da direção numa curva e o veículo acabou capotando.

Dois homens estavam no carro, modelo Chevrolet Corsa, e tanto o motorista quanto o passageiro estavam sem cinto de segurança, o que fez com que eles fossem arremessados para fora do veículo no momento do acidente.

Um resistiu aos ferimentos e foi encaminhado para um hospital da cidade de Oeiras. O outro, porém, morreu ainda no local do acidente.

Com informações do portal Cidades em Foco



Da Redação