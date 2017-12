Acidente com motocicleta deixa duas pessoas feridas na Frei Serafim

Um acidente envolvendo uma motocicleta de placa PIN-5611, deixou duas pessoas feridas, em frente ao Hospital Getúlio Vargas, na Avenida Frei Serafim, Centro de Teresina. O fato aconteceu por volta das 15 horas, quando uma senhora, cuja identificação não foi informada pela polícia, foi atingida na perna por uma motocicleta ao tentar atravessar a via em meio aos carros.





A motocicleta era pilotada por um homem de nome Jesus Michel, que levava a mulher, Alaíde Aragão, na garupa. De acordo com o capitão João Luís da Silva, do 1º BPM, Jesus e Alaíde seguiam no sentido Centro-Zona Leste, quando, ao chegarem na altura do HGV, foram surpreendidos por uma mulher atravessando a avenida, correndo.



“O sinal estava fechado e ela tentou passar em meio aos carros, mas quando chegou na terceira faixa, não viu a moto se aproximando e acabou sendo atingida. Ao que consta, o piloto ainda tentou frear e desviar, mas já estava muito em cima. Com a pancada, ele perdeu o controle do guidão e foi parar no chão uns 20 metros à frente”, relatou o capitão.



O capitão João Luís da Silva conta que a vítima do atropelamento teria tentado atravessar a via no meio dos carros (Foto: Jailson Soares/O Dia)



A senhora vítima do atropelamento sofreu uma fratura a perna e uma ambulância dos Bombeiros, que passava pelo local parou para prestar socorro. Já Jesus Michel, que estaria pilotando sem capacete, bateu com o rosto no asfalto, sofreu vários ferimentos na cabeça, nos braços e pernas. Apesar do impacto da queda, o piloto estava consciente.



Sua mulher, Alaíde, que usava capacete, sofreu arranhões leves nos braços. Ela acompanhou o marido na ambulância do SAMU que os levou para o HUT.

Terceiro acidente com vítimas em menos de 24 horas na Capital

O acidente na Avenida Frei Serafim na tarde de hoje (29) já é o terceiro registrado pela Polícia Militar em Teresina nas últimas 24 horas. Na noite de ontem (28), uma motocicleta foi parar embaixo de um carro na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo à entrada principal do Campus da Ufpi. Um homem ficou ferido e foi encaminhado ao HUT pelo Samu.

Já nas primeiras horas da manhã de hoje (29), um veículo modelo Fox de cor preta foi violentamente atingido por um ônibus no cruzamento das avenidas Jockey Club e Irapuan Rocha, na zona Leste de Teresina. Segundo informações da PM, a vítima foi identificada como sendo o empresário Luciano das Neves de Holanda Barroso, de 24 anos, que foi levado em estado gravíssimo também o Hospital de Urgências de Teresina.

“O ser humano tende a acreditar que está imune a acidentes e conta com a sorte na hora de conduzir um veículo. Impera a desatenção, a imprudências e o resultado está aí em ocorrências sendo registradas praticamente todo dia, ainda mais neste fim de ano, onde as pessoas aproveitam que as vias ficam mais vazias e se excedem na velocidade”, pondera o capitão João.

Maria Clara Estrêla