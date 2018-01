O prefeito Firmino Filho (PSDB), que já havia assumido a possibilidade de sair candidato ao Governo, tem preferido não comentar sobre sua participação na disputa e apoia, inclusive, o surgimento de outros nomes que possam fazem oposição ao governador Wellington Dias (PT) nas eleições.

Para Firmino Filho, os nomes que vêm surgindo, como, por exemplo, o de Luciano Nunes, Chico Lucas, presidente da OAB no Piauí, e André Baía, presidente do Sindicato da Construção Civil no Estado, têm possibilidades de entrarem para a disputa. “São bons nomes. Vamos ver se essa meninada mais nova se anima”, declarou ao O DIA.

Quando questionado sobre o trabalho do partido com o foco em seu nome como candidato, Firmino prefere não se aprofundar no assunto e afirma que os novos precisam de oportunidade. “É nada. A meninada tem muito mais pique do que eu. Eu estou ficando velho já”, disparou.

O presidente do PSDB no Piauí, Firmino Paulo, ressaltou que o prefeito tem até o mês de abril para decidir se vai sair como candidato. Segundo o deputado, caso o prefeito decida permanecer à frente da prefeitura, o nome de Luciano Nunes será trabalhado para compor uma chapa majoritária de oposição. “É um nome já experimentado pelo partido, que vem para somar”, finalizou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia