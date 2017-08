72 pessoas já foram presas em operações da polícia no Piauí em agosto

Segundo um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), 72 pessoas foram presas em operações policiais deflagradas durante este ano pela Polícia Civil com intuito de combater tráfico de drogas, roubo de cargas, crimes contra o patrimônio, apreender armas e investigar crimes de estupro virtual tanto na Capital quando no interior.



Somente em agosto foram deflagradas 14 operações, sendo seis em Teresina e oito nas demais cidades do interior piauiense. Destas ações que acontecerem nos outros municípios, a maior foi a operação Barlavento, deflagrada em Parnaíba e que resultou na prisão de 14 pessoas que estavam sendo investigadas há um ano e tinham comercializado mais de 80 Kg de drogas, segundo a Delegacia de Entorpecentes.

Para o Delegado Geral da Polícia Civil, Riedel Batista, as execuções das operações tiram criminosos reincidentes das ruas, evitando novos delitos. Riedel disse que novas operações estão sendo programadas para continuar diminuindo os índices no segundo semestre. "Essas ações que estão sendo realizadas visam reduzir ainda mais os índices de homicídios, ataques a caixas eletrônicos, crimes tributários, tráfico de drogas, roubos de veículos e outros delitos. As várias unidades policiais estão solicitando essas medidas cautelares visando chegar no final do ano com uma demanda mais tranquila de ocorrências”, falou.

Já o gerente de Polícia do Interior (GPI), delegado Everton Ferrer, destacou que durante este mês de agosto foram realizadas várias ações em que resultaram nas prisões de traficantes e desarticulação quadrilhas no interior do estado. “Tivemos ações contra o comércio de entorpecente em que a investigação durou cerca de sete meses. Nessas ações tivemos ainda a apreensão de armas, drogas e dinheiro. Além disso, a polícia vem realizando ações constantes diversas cidade como Jaicós, Barras, Luzilândia, Esperantina, Paulistana e outras prisões nas diversas delegacias do interior”, disse.

O secretário de segurança, Fábio Abreu, afirmou que os delegados empenhados no sentido de produzir inquéritos para evitar que os criminosos presos nessas operações sejam colocados em liberdade. “É um resultado de um planejamento feito com a Polícia Civil. Os delegados estão empenhados em produzir inquéritos detalhados e precisos para evitar a soltura desses presos nas operações”, concluiu.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Segurança Pública