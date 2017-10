321 detentos são beneficiados com saída temporária no Dia das Crianças

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), na tarde desta quarta-feira (11), 321 detentos foram beneficiados com a saída temporária no feriado do dia 12 de outubro, data em que é comemorado o Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. Os detentos, de oito unidades prisionais, saíram do sistema prisional no dia 2 de outubro e só retornarão na próxima segunda-feira, dia 15.



A Colônia Agrícola Major César Oliveira, localizada na zona Rural de Altos, é a unidade prisional com maior número de detentos beneficiados. Ao todo, 240 internos tiveram o direito à liberdade provisória. Já a Penitenciária de Esperantina, unidade em situação de emergência após a fuga de 85 presos, nenhum detento receberá o benefício. Dos fugitivos, 44 ainda estão em liberdade.

O benefício da saída temporária é concedido ao detento que preencher determinados requisitos, como: bom comportamento; cumprimento mínimo de um sexto da pena; se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente; e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Veja a lista divulgada pela Sejus:

Colônia Agrícola Penal Major César Oliveira – 240 internos

Unidade de Apoio ao Semiaberto – 46 internos

Penitenciária Feminina de Teresina – 22 internas

Penitenciária Irmão Guido – 6 internos

Penitenciária de Oeiras – 3 internos

Penitenciária Mista de Parnaíba – 2 internos

Casa de Custódia de Teresina – 1 internos

Unidade de Apoio Prisional – 1 interno

Nathalia Amaral