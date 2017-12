250 policiais vão reforçar a segurança no litoral durante o ano novo

A Secretaria de Segurança Pública enviou para o litoral, na manhã desta quarta-feira (27), 250 policiais para reforçar o policiamento em Parnaíba e Luís Correia durante as festas de fim de ano, período em que o fluxo de pessoas e dinheiro é maior naquela região. As tropas serão distribuídas entre os principais pontos turísticos, atuando tanto no policiamento ostensivo, quanto no trabalho de inteligência e monitoramento.





O coronel Sousa explica como será o esquema de policiamento durante o reveillón no Carnaval (Foto: Moura Alves/O Dia)

Destes 250 policiais, pelo menos 80 são civis e 170 são militares. A PM, em especial deslocou para o Centro Integrado de Operações, que está sendo montado no litoral, o Grupamento Tático Aéreo (Gtap), o Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) e a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran). Estas três divisões vão atuar em conjunto com a Força Tática do 2º BPM de Parnaíba e a Companhia Independente de Policiamento Turístico (Ciptur) de Luís Correia.

“Nossa ideia é que com esse policiamento, nós possamos dar tranquilidade à população que se desloca para o litoral. Vamos estar nas orlas das praias, nos principais logradouros públicos para garantir uma passagem de ano tranquila”, ressalta o tenente-coronel Sousa, comandante da operação.



Foto: Moura Alves/O Dia

Teresina

O policiamento na Capital piauiense também será intensificado para garantir mais tranquilidade para aqueles que por aqui permanecerem. A Secretaria de Segurança, junto com o Comando-Geral da Polícia Militar, estabeleceu um planejamento de compra de folgas de parte do efetivo para ter policiamento reforçado 24 horas.

O coronel Sousa explica que para cada 24 horas trabalhada, o PM tem direito a 72 horas de folga, ou seja, três dias. “Nós compramos um dia de folga dos policiais, por isso reduzimos o tempo de descanso e mantivemos uma escala planejada. Todas as viaturas que estavam no policiamento ostensivo antes vão continuar”, finaliza.

Maria Clara Estrêla, com informações de Geici Mello