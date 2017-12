Atualizada às 17h16

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança (SSP/PI), o número de presos e apreendidos na Operação PC27 aumentou para 86, sendo 63 por mandados de prisão, 16 em flagrante e 7 apreensões de menores. A operação, de caráter nacional, visa executar a prisão de indivíduos responsáveis por crimes patrimoniais, especialmente furtos e roubos, incluindo autores de latrocínio. A Operação PC27 tem a participação das Polícias Civis de todas as regiões do País, com cumprimento de ordens judiciais no âmbito nacional, realizado de forma simultânea pelas Polícias Civis.

86 pessoas são presas na segunda fase da Op. Polícia Civil 24 horas. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



O Coordenador Operacional nacional da Operação PC27 e vice-presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (CONCPC), Chefe de Polícia do RS, Delegado Emerson Wendt, ressalta que o objetivo da Operação PC27 é tornar o final de ano da população brasileira mais seguro e com menos delitos contra o patrimônio dos brasileiros, chamando a atenção para o Projeto de Lei 5580/2016, que visa a agravar os delitos patrimoniais praticados com o emprego de violência e cometidos no ambiente interno das residências. A responsabilidade operacional, em cada Estado, fica a cargo dos respectivos delegados-gerais.

Até o momento, as Polícias Civis do Brasil totalizam 368 prisões, 35 apreensões de adolescentes, além de 36 armas e drogas apreendidas.

Os números apresentados pelos estados, até o momento, são:

- Alagoas: 15 presos;

- Amapá: 11 presos;

- Espírito Santo: 8 presos e 1 adolescente apreendido;

- Goiás: 9 presos e 4 adolescentes apreendidos;

- Maranhão: 5 presos e 2 adolescentes apreendidos;

- Mato Grosso: 11 presos;

- Minas Gerais: 36 presos e 1 adolescente apreendido;

- Paraná: 34 presos e 4 adolescentes apreendidos;

- Paraíba: 14 presos;

- Piauí: 71 presos e 6 adolescentes apreendidos;

- Rio de Janeiro: 6 presos;

- Rio Grande do Sul: 105 presos e 8 adolescentes apreendidos;

- Santa Catarina: 6 presos;

- São Paulo: 35 presos e 5 adolescentes apreendidos;

- Tocantins: 2 presos e 4 adolescentes apreendidos.

Matéria original

A polícia deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (14), a segunda fase da Operação Polícia Civil 24 horas para cumprir mais de cem mandados judiciais contra crimes de tráfico de drogas, homicídios, lesão corporal, crimes contra o patrimônio, posse ilegal de arma, crimes de trânsito, crimes ambientais e perturbação da ordem pública. Pela manhã, pelo menos 67 pessoas foram presas, parte delas em flagrante e parte em cumprimento às ordens judiciais.



Os mandados estão sendo executados em 26 cidades piauienses, com foco na Grande Teresina e no litoral, regiões onde há um maior fluxo de pessoas durante o final do ano. Das 46 prisões, pelo menos 18 foram feitas na Capital e ao menos 20 em cidades do interior. A informação é do delegado Luccy Keikko, gerente de policiamento metropolitano da Polícia Civil.





Em Teresina, foi detido Michel Clóvis de Sousa, na Vila Prainha, em cumprimento a um mandado de prisão. Com ele, os policiais do 3º DP apreenderam 600 gramas de crack. Já a equipe do 2º Distrito, em ação nos bairros Real Copagre e Aeroporto, prendeu Márcio Araújo Ramos da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva, ambos acusados de roubo.

Em cumprimento a mandados de prisão preventiva no bairro Mafrense, policiais do 22º DP localizaram Luciano Bruno Machado e José Flávio Isaías Oliveira, também acusados de roubo, desta vez contra um delegado da Polícia Civil. Um outro homem, identificado como James Augusto Rodrigues de Sousa foi detido em flagrante pela equipe do 7º DP, comandada pelo delegado Willon Gomes. Com ele foi encontrada um revólver calibre 38 com quatro munições intactas.

A equipe do delegado Marcelo Dias, do 8º DP, prendeu também em Teresina, Raíssa Bruna de Araújo Silva, 24 anos, pela prática de tráfico de drogas. Sua condução se deu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

Já na cidade de São Raimundo Nonato, uma ação da Delegacia Regional com apoio da Polícia Militar resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão. Foi detido Gilberto da Silva Alves, conhecido como “João do Berto”, acusado de vários homicídios, tráfico de drogas e assalto aos Correios do Municípios. Com ele a polícia apreendeu diversos papelotes de cocaína, munições e um colete à prova de balas.

Em Altos, o 14º DP, sob coordenação do delegado Jarbas Lima, capturou José Ferreira da Silva com um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pela Comarca de Nhandeara, em São Paulo.

“O objetivo nosso é combater todas as modalidades de crime, intensificando o policiamento e dando cumprimento ao máximo de mandados possíveis para tirar de circulação não só pessoas já procuradas pela Justiça, mas aquelas que ainda agiam na clandestinidade tirando o sossego da população. As ações seguem com mais força até o final do ano, mas a intenção é continuar com esta ação preventiva e repressiva durante todo o ano que vem”, destaca o secretário de Segurança Fábio Abreu, que participou das diligências.

No Piauí, a Operação Polícia Civil 24 Horas conta com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, mobilizando 500 policiais de 68 delegacias, sendo 28 Regionais, 25 Distritos Policiais e 15 Divisões Especializadas.

Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral