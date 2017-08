Últimas chuvas antes do B-R-O-Bró podem cair no próximo fim de semana

Protetor solar de dia e cobertores à noite. Esta tem sido a realidade dos teresinenses nos últimos dias. As altas temperaturas registradas durante o dia têm sido compensadas por noites mais amenas. De acordo com o Climatempo, a madrugada da última quinta-feira (13) foi a mais fria do ano em Teresina, onde a temperatura na madrugada caiu a 17 graus. Até então, o recorde de sensação térmica mais reduzida tinha sido registrado em junho, quando a temperatura havia caído a 19 graus.

Mas essa realidade vai começar a mudar a partir desta semana, é o que informa a previsão meteorológica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que mostra um aumento nas temperaturas mínimas a serem registradas na Capital piauiense nos próximos dias. Desta segunda-feira (17) até o próximo domingo (23), Teresina deve ter mínimas variando entre os 18 e os 23 graus, diferente do que se observou nas últimas semanas, quando estas temperaturas ficaram entre 17 e 19 graus.



Foto: Jailson Soares/Arquivo O Dia

Se as temperaturas mínimas sobem, as máximas também tendem a se elevar: para esta semana, Teresina deve registrar sensação térmica máxima de até 36 graus, já sinalizando a aproximação do B-R-O-Bró, período em que o Piauí como um todo registra as sensações térmicas mais altas do ano.

No entanto, as diferenças de quase 10 graus entre as temperaturas durante o dia e a noite serão devem ser compensadas no próximo final de semana, quando Teresina deve ter precipitação, as últimas antes do início do período mais quente do ano. De acordo com o Climatempo, há previsão de pancadas de chuva na Capital na tarde e a na noite da sexta-feira (21), do sábado (22) e qualquer hora do dia no domingo (23). As chances de chuva nestes três dias chegam aos 80%.

Índices UV

Mesmo com a previsão de pancadas de chuva para o final da semana, o teresinense não pode descuidar da proteção contra os raios solares. Segundo a previsão do Inpe, em todos os dias o índice UV é máximo na Capital, principalmente por conta da pouca formação de nuvens durante os períodos mais quentes do dia.



Foto: Jailson Soares/Arquivo O Dia

Por volta das 15 horas, os raios atingem um nível crítico. A recomendação é que neste horário as pessoas evitem se expor ao sol e se o fizerem, que utilizem filtro com fator de proteção máxima de acordo com seu tipo de pele. Há que tem cuidado também com a hidratação do corpo. É importante andar sempre com uma garrafinha de água para beber em intervalos regulares.

Confira a previsão do tempo dia a dia para esta semana:

Segunda-feira (17): Mínima de 18°C, máxima de 36°C, probabilidade de chuva de 5%, índice UV máximo.

Terça-feira (18): Mínima de 21°C, máxima de 35°C, probabilidade de chuva de 0%, índice UV máximo.

Quarta-feira (19): Mínima de 23°C, máxima de 35°C, probabilidade de chuva de 5%, índice UV máximo.

Quinta-feira (20): Mínima de 24°C, máxima de 35°C, probabilidade de chuva de 5%, índice UV máximo.

Sexta-feira (21): Mínima de 22°C, máxima de 36°C, probabilidade de chuva de 80%, índice UV máximo.

Sábado (22): Mínima de 23ºC, máxima de 36°C, probabilidade de chuva de 30%, índice UV máximo.

Domingo (23): Mínima de 22°C, máxima de 33ºC, probabilidade de chuva de 60%, índice UV máximo.

Maria Clara Estrêla