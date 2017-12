Trio faz greve de fome contra reforma da previdência; casal está há 24h

Um casal do município de São João da Varjota, a 284 km de Teresina, está fazendo greve de fome há quase 24h contra a reforma da previdência. Leonardo Machado, de 23 anos, e Líria Aquino, de 29 anos, estão no aeroporto da capital desde as 15h de ontem (12). Na manhã de hoje, Vitalina Santos, de 36 anos, também aderiu ao movimento.



O trio faz parte do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA). Eles seguem um protesto nacional que começou em Brasília, no dia 5 de dezembro, com a participação de um piauiense identificado como José.

Segundo a representante do MPA, Francisca das Chagas, José e mais dois agricultores dos estados do Rio Grande do Sul e de Rondônia estão há nove dias fazendo greve de fome no Distrito Federal. “Eles começaram lá e agora estamos intensificando o movimento nos estados. Todas essas pessoas deixaram os filhos e suas roças para protestarem”, defende a agricultora.

Além de Brasília e do Piauí, as greves de fome já ocorrem em Sergipe, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e na Paraíba, de acordo com o levantamento do MPA. “Queremos deixar um recado para os deputados federais de cada estado. Se eles votarem a favor da reforma da previdência, o povo vai cobrar em 2018”, garante Francisca das Chagas.

De acordo com a agricultora, a escolha do aeroporto para fazer o ato foi estratégica. Além de ser o local por onde os deputados federais passam quando viajam ou retornam de Brasília, também é um ponto de muito movimento. “Aqui tem visibilidade e passa gente de todas as cidades. Vamos mostrar que a reforma da previdência é cruel em todos os pontos”, argumenta.

Um dos principais pontos questionados pelo MPA é a exigência de contribuição para a aposentadoria rural. “Uma pessoa que mora no sertão do Piauí e tem quatro ou cinco filhos pra criar, não tem como pagar um carnê de R$ 42 para o INSS. Como essa pessoa vai se aposentar?”, questiona Francisca.

Os agricultores que estão fazendo a greve de fome não falaram com a imprensa. Eles alegam que estão muito fracos e querem poupar as energias que ainda restam.

Nayara Felizardo e Cícero Portela (do aeroporto)