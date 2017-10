Técnicos do Emater participam de capacitação nacional

É realizada durante esta semana, no período entre os dias 16 e 20 de outubro, em Teresina, um curso de formação para agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater). A atividade faz parte das ações do Projeto Piloto de Ater que irá beneficiar agricultores familiares de oito estados e do Distrito Federal, coordenada pela Agência Nacional de Assistência Técnica Extensão Rural (Anater). No Piauí, as ações são realizadas em parceria com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), beneficiando 2.998 famílias rurais, distribuídas, em 68 municípios.

O diretor técnico Clébio Coutinho explica que esta atividade reune cerca de 70 técnicos do Emater, que irão discutir estratégias para formação de agentes na área de assistência técnica no campo. Nesta proposta pretende-se realizar formações com técnicos, além de retomar ações do Projeto Dom Hélder no estado. “A iniciativa é uma formação continuada, está no módulo um. A intenção é que esta capacitação possa atingir níveis de especialização e mestrado profissional. Durante esta semana serão trabalhadas as estratégias de execução do Projeto Dom Hélder”, explicou.

O projeto prevê a concessão de fomento para famílias, para apoio nos respectivos projetos produtivos, tendo uma duração de três anos. Clébio acrescenta que o projeto prioriza o apoio às mulheres rurais com foco nos quintais produtivos, tendo como meta a garantia da soberania alimentar das famílias, além de promover a comercialização de produtos da agricultura familiar.

O gerente de Gestão de Ater e Formação da Anater, Vilmar Matter, explica que o objetivo do curso é preparar os agentes para ir a campo e executar a proposta do Projeto Piloto da agência nacional, que possui um viés no desenvolvimento comunitário, visando gerar conhecimento dentro da própria comunidade. “Para isso, vamos trabalhar com unidades de referência, fazendo a integração entre a pesquisa e o ensino, para que possamos utilizar o conhecimento e as tecnologias já desenvolvidas nesse trabalho junto com os agricultores, de acordo com sua necessidade e especificidade”, completa.

Ao todo o Projeto Piloto vai beneficiar 10 mil agricultores familiares e formar 1000 agentes dos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, além do Distrito Federal, com investimento de R$ 50.853.380,00, de 2017 a 2020.

Na ocasião, os técnicos irão receber um treinamento para operar o Sistema de Gestão da Anater (SGA), uma ferramenta que vai possibilitar registrar todo o trabalho que desenvolverem no campo.

Projeto Dom Hélder no Piauí

Serão beneficiadas 63 mil famílias de 11 estados do Semiárido, com investimento de R$ 148.945.321,99. O programa integra várias políticas públicas, se configurando como uma oportunidade de demonstrar como a Assistência Técnica e Extensão Rural, junto com as demais políticas públicas, é capaz de promover o desenvolvimento e garantir mais qualidade de vida para as famílias de produtores rurais.

O primeiro aporte contempla os estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Espírito Santo e Pernambuco.