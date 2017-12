Sindicato denuncia atraso no pagamento de vale-transporte na Emgerpi

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do Piauí (Sinsep-pi) denunciou irregularidades administrativas que estariam ocorrendo na EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Piauí). De acordo com a entidade, os vales-transportes estão em atraso, e o plano odontológico, que tem uma taxa descontada do salário dos funcionários, está suspenso.



Segundo Zenobio Lustosa Brito, representante do Sinsep-pi, cerca de 400 funcionários estão sendo prejudicados. “Os vales deste mês só foram pagos no dia 17, e a previsão é que os de janeiro só sejam pagos no começo de fevereiro. E a empresa não diz nada”, afirma.

De acordo com informações do Sinsep-pi, a contribuição associativa de 2%, que é descontada no contracheque dos funcionários e que deveria ir direto para ao sindicato,também não está sendo repassada pela empresa há três meses.

Em nota, a EMGERPI informou que houve atraso na entrega dos vales transportes devido a um erro operacional do sistema bancário. Quanto ao plano odontológico, a empresa afirma que a situação está regularizada desde quinta-feira (21).

Nayara FelizardoGeici Mello