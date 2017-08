Servidores do Detran cancelam paralisação após acordo com o Governo

O Sindicato dos Servidores do Detran (Sidetran) realizaria hoje (26) uma nova paralisação, mas o movimento não chegou a iniciar. Isso por que a categoria conseguiu firmar um acordo com a diretoria e o Governo para conceder reajuste salarial a alguns servidores.



Trabalhadores reunidos em frente à sede do Detran-PI, durante a paralisação do dia 17 de julho (Foto: Assis Fernandes/ O Dia

São servidores ativos, inativos e pensionistas que não haviam sido contemplados pelo reajuste. Segundo Maria Salomé dos Reis, presidente do Sindetran, o impacto na folha de pagamento é leve. “Sempre dissemos que faltava pouca gente, o impacto é pequeno. Mas agora o governo autorizou, está tudo OK”, disse a sindicalista.

O acordo foi assinado pela Secretaria de Administração e pela diretoria do Detran-PI, e determina que os valores que faltam serão pagos no mês de agosto em uma única parcela.

Após paralisação, servidores do Detran retomam atividades e serviços

De acordo com Maria Salomé, salários de alguns funcionários do Detran exercendo o mesmo cargo podem divergem, havendo diferença de até R$ 500 entre eles. São cerca de 60 servidores que não foram enquadrados no Plano de Cargo e Salários.



Esta seria a segunda paralisação feita pela categoria, que havia prometido fazer paralisações pontuais. A primeira durou 48h, dos dias 17 a 19 de julho, quando praticamente todos os serviços do Detran no estado ficaram paralisados.