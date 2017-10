Seplan quer o desenvolvimento da Piscicultura no território de Entre Rios

A Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan) realiza, nesta terça e quarta (17 e 18), em Nazária, o evento Ater Itinerante. A iniciativa tem parceria do BNB, BB Secretaria de Desenvolvimento Rural, Emater, Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Setre), Prefeitura Municipal e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nazária.

O Ater Itinerante faz parte das ações do Programa Piauí Empreendedor e do Plano de Ações do Conselho de Desenvolvimento Territorial Sustentável (CDTS) Entre Rios, no âmbito da Cadeia Produtiva da piscicultura. A iniciativa é uma prestação de serviço de Assistência Técnica com o objetivo de levar atendimento nas áreas específicas visando o desenvolvimento da Agricultura Familiar. Essa ação é de abrangência territorial e será a experiência piloto.

A participação dos Conselheiros do território Entre Rios é importante para executar outras atividades em outros municípios do Território Entre Rios.

Ascom